Lailatulqadar, Malam Terbaik Sepanjang Tahun Itu akan Datang
jpnn.com - MALAM yang terbaik sepanjang tahun itu akan datang.
Lailatulqadar. Malam turunnya Al-Qur'an (wahyu). Malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat.
Apabila seseorang beramal kebaikan pada malam itu, pahalanya akan dilipatgandakan setara dengan beramal seribu bulan.
"Malam itu penuh kebaikan. Malam yang penuh ibadah. Malam yang dihadiri para malaikat," tutur Ustaz Firanda Ardija.
"Sepuluh malam terakhir (Ramadan), di antaranya lailatulqadar. Inilah malam terbaik sepanjang tahun, Allah benar-benar memberikan rahmat yang luar biasa," tutur Ustaz Firanda.
"(Allah) Mengobral pahala sebanyak-banyaknya. Memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Bagi siapa yang beribadah diberi taufik oleh Allah."
Allah mengobral pahala dan ampunan sebanyak-banyaknya di lailatulqadar. Temukanlah...
