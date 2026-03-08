Lajnah Imaillah Indonesia Gelar Baksos dan Bazar Murah

jpnn.com, BOGOR - Lajnah Imaillah Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan bakti sosial (baksos) dan bazar murah dengan tema “Perempuan Berdaya, Berkarya, dan Bersahaja” di Gedung Baitul Afiyat, Kemang Parung, Bogor, Minggu, (8/3).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekitar.

Sadr Lajnah Imaillah Indonesia Prof. Dr. Siti Aisyah Bakrie dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah.

"Serta harus menjalin hubungan yang lebih erat antara Lajnah Imaillah dan masyarakat di sekitar Baitul Afiyat," kata Siti Aisyah Bakrie.

Kegiatan itu juga diisi dengan membagikan santunan bagi anak yatim, pembagian sembako gratis untuk lansia, janda, dan kaum dhuafa, serta program tebus sembako murah bagi masyarakat.

Selain itu, tersedia pula bazar pakaian layak pakai dengan harga sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000 hingga Rp15.000, bahkan sebagian pakaian dibagikan secara gratis.

Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai acara edukatif dan hiburan bagi anak-anak. Salah satunya adalah lomba kolase untuk anak-anak PAUD yang diikuti oleh sekitar 40 peserta.

Acara makin meriah dengan adanya pertunjukan storytelling yang disampaikan dengan peragaan menggunakan boneka, sehingga menarik perhatian anak-anak yang hadir.