Laki-Laki Tercepat di Asian Games 2026 Berasal dari Tailan

jpnn.com - NAGOYA - Sprinter Tailan Puripol Boonson menjadi laki-laki tercepat di Asian Games 2026.

Atlet berusia 20 tahun itu mecahkan rekor Asian Games miliknya sendiri untuk memenangi emas nomor lari 100 meter putra dengan catatan waktu 9,90 detik di Nagoya pada Jumat (25/9) malam WIB.

Sebelumnya Puripol mencatat waktu 9,91 detik di semifinal, yang melampaui rekor 9,92 detik milik atlet China Su Bingtian pada AG 2018 di Jakarta.

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Puripol mempertajamnya saat final.

Dia finis cukup jauh di depan dua atlet Oman Ali Al-Balushi (10,04 detik) dan Malham Al-Balushi (10,11 detik).

Itu merupakan medali emas nomor lari 100 meter putra pertama bagi Tailan sejak Suchart Jairsuraparp memenanginya di kandang sendiri pada Asian Games Bangkok 1978.

Sementara itu, pelari China Chen Yujie memenangi nomor lari 100 meter putri dengan rekor Asian Games 11,06 detik, menggeser peraih medali emas Hangzhou 2022 asal Singapura, Shanti Pereira (11,21 detik), ke posisi perak. Atlet Bahrain, Edidiong Odiong, meraih perunggu dengan waktu 11,33 detik.

Dari nomor lari 10.000 meter putra, atlet Bahrain Birhanu Balew meraih emas dan itu emas ke-4 selama mengikuti Asian Games.