menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Lakoni Adegan di Dalam Kubur Pakai Kain Kafan, Nova Eliza Curhat Begini

Lakoni Adegan di Dalam Kubur Pakai Kain Kafan, Nova Eliza Curhat Begini

Lakoni Adegan di Dalam Kubur Pakai Kain Kafan, Nova Eliza Curhat Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gala Premier film Mama: Pesan dari Neraka di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/9) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nova Eliza mendapat pengalaman yang sangat menegangkan saat membintangi film Mama: Pesan dari Neraka.

Dia, bahkan menyebut Mama Pesan Dari Neraka sebagai film paling horor yang pernah dibintanginya.

Bukan tanpa alasan perempuan 45 tahun itu menuturkan hal tersebut. Sebab, dia harus melakukan adegan di dalam liang lahat dan menggunakan kain kafan.

Baca Juga:

"Ya ini film terhoror yang pernah gue mainin dari semua film horor karena harus pakai kafan dan itu full body. Terus, memang harus masuk ke kuburan sendiri," ujar Nova Eliza di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

Dia tak menampik perasaan takut yang dirasakannya saat harus syuting adegan tersebut.

Nova Eliza mengaku sempat ingin rehat sejenak dari bermain film horor karena adegan tersebut.

Baca Juga:

"Aku terus terang waktu dipakaikan kafan itu cukup trauma begitu dan sempat kayak postponed, apa ya, mungkin kalau ada tawaran film horor nanti-nanti dulu karena harus membersihkan diri dulu," tuturnya.

Proses syuting untuk adegan itu sendiri, menurutnya, tidaklah mudah.

Aktris Nova Eliza mendapat pengalaman yang sangat menegangkan saat membintangi film Mama: Pesan dari Neraka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI