Lakoni Adegan di Dalam Kubur Pakai Kain Kafan, Nova Eliza Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nova Eliza mendapat pengalaman yang sangat menegangkan saat membintangi film Mama: Pesan dari Neraka.

Dia, bahkan menyebut Mama Pesan Dari Neraka sebagai film paling horor yang pernah dibintanginya.

Bukan tanpa alasan perempuan 45 tahun itu menuturkan hal tersebut. Sebab, dia harus melakukan adegan di dalam liang lahat dan menggunakan kain kafan.

"Ya ini film terhoror yang pernah gue mainin dari semua film horor karena harus pakai kafan dan itu full body. Terus, memang harus masuk ke kuburan sendiri," ujar Nova Eliza di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

Dia tak menampik perasaan takut yang dirasakannya saat harus syuting adegan tersebut.

Nova Eliza mengaku sempat ingin rehat sejenak dari bermain film horor karena adegan tersebut.

"Aku terus terang waktu dipakaikan kafan itu cukup trauma begitu dan sempat kayak postponed, apa ya, mungkin kalau ada tawaran film horor nanti-nanti dulu karena harus membersihkan diri dulu," tuturnya.

Proses syuting untuk adegan itu sendiri, menurutnya, tidaklah mudah.