JPNN.com » Entertainment » Film » Lakoni Adegan Kesurupan di Film Pesugihan Sate Gagak, Nunung Cerita Begini

Lakoni Adegan Kesurupan di Film Pesugihan Sate Gagak, Nunung Cerita Begini

Lakoni Adegan Kesurupan di Film Pesugihan Sate Gagak, Nunung Cerita Begini
Konferensi pers film Pesugihan Sate Gagak di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus aktris Nunung membintangi film terbaru berjudul Pesugihan Sate Gagak.

Dalam film tersebut, dia sempat melakoni adegan kesurupan.

Menurut perempuan 62 tahun itu, melakukan adegan kesurupan tersebut sangat menguras energi.

Baca Juga:

"Itu memang, ini sangat mengeluarkan tenaga banget walaupun cuma lari-lari. Kan syuting kadang-kadang sampai take berapa, take berapa, kadang kami melibatkan orang banyak. Jadi, yang pas kesurupan tuh banyak banget yang syutingnya begitu," ujar Nunung di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

"Jadi, ya cukup menguras energi, tetapi asik, rupanya masih konteksnya lucu," sambungnya.

Dia mengakui bahwa dirinya harus menggunakan oksigen seusai melakoni adegan kesurupan tersebut.

Baca Juga:

Pelawak kelahiran Surakarta itu lantas membeberkan alasannya hingga memakai tabung oksigen setelah beradegan kesurupan.

"Iya (pakai oksigen habis take). Kan lari-lari dan (sudah) usia, memang larinya tuh kadang cuma kecil, tetapi kan puyeng. Mutar sana, mutar sini," tambahnya.

Komedian sekaligus aktris Nunung membintangi film terbaru berjudul Pesugihan Sate Gagak.

