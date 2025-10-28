Laksamana Pertama TNI Mulyatna Gelar Exit Briefing di Penghujung Jabatannya
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Mulyatna, S.T di penghujung jabatannya melaksanakan Exit Briefing kepada seluruh prajuritnya baik secara langsung maupun video conference (Vicon).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Graha Dislitbangal, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kadislitbangal Laksma Mulyatna menyampaikan pentingnya semangat pengabdian yang tulus dan profesional sebagai prajurit dan PNS di lingkungan Dislitbangal.
“Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Prajurit dan PNS maupun UPT Jajaran Dislitbangal yang telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata pati berbintang satu tersebut.
Menurutnya, keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari kerja sama dan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dislitbangal.
Kadislitbangal juga menyoroti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alutsista yang menuntut setiap personel untuk tidak bekerja secara rutin dan monoton, melainkan kreatif dan adaptif terhadap perubahan.
Kadislitbangal juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberi contoh, dengan kutipan “Be an example, give the example.”
Menjelang akhir masa jabatannya, dia meminta seluruh anggota untuk mendukung sepenuhnya Kadislitbangal yang baru, menjaga kekompakan, dan terus bekerja dengan semangat.
