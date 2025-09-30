Laksanakan Arahan Mendagri, Ditjen Bina Adwil Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menekankan agar penggunaan anggaran Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tepat sasaran serta mendukung program prioritas Presiden, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA memastikan hal tersebut berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan pemerintah pusat.

Safrizal menjelaskan penajaman perencanaan anggaran menjadi kunci agar setiap anggaran yang digunakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

"Ditjen Bina Adwil akan memperkuat penyusunan program dengan menyelaraskannya pada direktif Presiden, program prioritas nasional dan kementerian, seperti penguatan pelayanan publik, pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan," ujarnya, Senin (29/9/2025).

Selain itu, Ditjen Bina Adwil berkomitmen memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi. Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, pengawasan akan dilakukan sejak perencanaan hingga pelaporan agar setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.

Dengan cara ini, pelaksanaan anggaran akan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan hasil program sejalan dengan harapan Mendagri.

Safrizal menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal akan diperkuat.

Menurutnya, suara dan kebutuhan daerah merupakan masukan penting agar kebijakan pusat dapat diimplementasikan sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan pola kerja kolaboratif, program Ditjen Bina Adwil diharapkan lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Prioritas anggaran akan diarahkan pada program yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.