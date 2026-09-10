Lakukan Evaluasi, KAI Commuter Tambah 13 Perjalanan Commuter Line Lintas Bogor

jpnn.com, BOGOR - KAI Commuter terus melakukan evaluasi atas pola operasi perjalanan Commuter Line Bogor pada Senin 7 September 2026 karena perawatan sarana KRL.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan mulai Kamis, (10/9) pihaknya sebagai operator menambah kembali 13 perjalanan Commuter Line Bogor.

Karina menjelaskan penambahan ini merupakan hasil evaluasi atas kepadatan pengguna yang terjadi imbas penyesuaian 17 perjalanan Commuter Line Bogor.

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"Langkah ini diambil dengan melakukan pengaturan pola peredaran sarana Commuter Line di seluruh lintas layanan untuk mengoptimalkan jumlah jadwal perjalanan," ujarnya.

KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola peredaran rangkaian sarana Commuter Line di lintas Tanjung Priok yang akan dioperasikan pada lintas Bogor.

“Dengan pengoperasian rangkaian ini, jumlah perjalanan Commuter Line Bogor akan bertambah sebanyak 13 perjalanan,” tuturnya.

Sebanyak 13 perjalanan ini akan mendukung kebutuhan dan ketersediaan kapasitas angkut untuk layanan Commuter Line Bogor.

“Jadi mulai Kamis, (10/9) perjalanan Commuter Line Bogor ditambahkan kembali sebanyak 13 perjalanan. Dari total perjalanan Commuter Line Jabodetabek menjadi 1.061 perjalanan. Sebelumnya hanya 1.048 perjalanan pada tanggal 7 - 9 September,” ucap Karina.