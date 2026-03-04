menu
Lakukan Transformasi, SiCepat Ekspansi ke Segmen B2B, Retail, hingga Internasional
CEO SiCepat Ekspres Barry Lim (memegang mic) dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/3). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SiCepat Ekspres bersiap melakukan ekspansi pasar di segmen B2B, penguatan jaringan retail, hingga layanan pengiriman internasional.

Seperti diketahui, lebih dari satu dekade ini SiCepat telah tumbuh menjadi salah satu pelaku logistik utama di segmen e-commerce dan social commerce Indonesia.

CEO SiCepat Ekspres Barry Lim menyampaikan bahwa transformasi itu difokuskan pada penguatan fundamental perusahaan serta akselerasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

"Melalui ekspansi segmen B2B, optimalisasi retail, serta pengembangan layanan internasional, kami ingin menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dan kompetitif," ungkap Barry Lim, di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/3).

Menurutnya, SiCepat memperkuat lini bisnis di segmen B2B melalui layanan logistik yang secara khusus menangani kebutuhan layanan logistik supply chain dan distribusi hingga custom lagistic.

Langkah tersebut diambil untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor manufaktur, FMCG, retail chain, serta industri lain yang membutuhkan distribusi skala besar hingga kustomisasi proses logistik.

Selain penguatan B2B, SiCepat juga mengoptimalkan layanan pengiriman retail baik secara online maupun offine.

Saat ini, di online retail channet sudah tersedia SiCepat Apps dan SiCepat Dashboard untuk pengiriman di segmen C2C dan B2C.

