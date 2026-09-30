Lalamove Driver Academy Perkuat Ketahanan Finansial dan Peluang Penghasilan Tambahan
jpnn.com, JAKARTA - Lalamove, platform layanan on-demand pengiriman dan pengantaran, konsisten memperluas pemberdayaan mitra melalui Lalamove Driver Academy (LLDA).
Salah satunya melalui Financial Resilience Workshop 'Makin Cuan, Makin Tangguh: Ketahanan Finansial Mitra Driver Teladan'.
Kegiatan itu diikuti oleh 50 mitra driver dari wilayah Jabodetabek dan menghadirkan Safir Senduk, Certified Financial Planner sebagai pembicara.
Andito B. Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan ketahanan finansial merupakan bagian penting dari pemberdayaan mitra dalam jangka panjang.
"Melalui Lalamove Driver Academy, kami ingin menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan mitra, tidak hanya untuk mendukung aktivitas mereka di platform, tetapi juga membantu mereka mengelola pendapatan dan mempersiapkan masa depan," ungkap Andito B. Prakoso dalam keterangan resmi.
Financial Resilience Workshop dirancang untuk membekali mitra dengan pemahaman mengenai financial awareness, financial management, opportunity exploration, dan courage to act.
Materi mencakup cara membedakan omzet, biaya operasional, dan profit; mengatur alokasi pendapatan; memisahkan keuangan pribadi dan usaha; serta membangun dana darurat.
Selain pengelolaan keuangan, peserta juga diajak mengenali potensi dari keterampilan, aset, dan jaringan yang telah dimiliki untuk dikembangkan menjadi peluang pendapatan tambahan.
Lalamove Driver Academy menghadirkan Financial Resilience Workshop untuk membekali mitra driver dengan keterampilan finansial dan eksplorasi peluang...
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