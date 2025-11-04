Lalamove Gandeng Sompo Insurance & Qoala for Enterprise Hadirkan Proteksi Pengiriman

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir tahun, permintaan pengiriman barang cenderung meningkat seiring dengan tingginya aktivitas belanja dan distribusi.

Sebagai upaya untuk terus memberikan ketenangan, rasa aman dan nyaman dengan meningkatkan kualitas layanan, Lalamove menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi pengguna melalui kerja sama ini.

Platform on-demand delivery dan ride-hailing itu, secara resmi menjalin kerja sama dengan PT Sompo Insurance Indonesia (Sompo) dan PT Mitra Jasa Pratama (Qoala for Enterprise) sebagai mitra penyedia layanan asuransi pengiriman.

Baca Juga: Aptrindo Sebut Kebijakan Truk ODOL di Jabar Membingungkan Pengusaha

Managing Director Lalamove Indonesia Andito B Prakoso mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Lalamove untuk menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi pengguna, sekaligus menciptakan ekosistem logistik yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

"Opsi proteksi dapat dipilih langsung melalui aplikasi dengan premi yang terjangkau mulai dari Rp 500 hingga Rp 50.000 proses klaim yang mudah, serta nilai pertanggungan hingga Rp 100 juta," kata Andito dikutip, Selasa (4/11).

Inisiatif itu, kata dia, diharapkan dapat memberikan pengalaman pengiriman yang lebih aman dan meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap layanan Lalamove.

“Kami memahami di balik setiap paket yang dikirim, ada harapan dan nilai yang penting bagi pengirim maupun penerima. Karena itu, kami ingin memastikan setiap pengiriman dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disertai perlindungan tambahan yang memadai," lanjut Andito.

Dia menjelaskan melalui kemitraan strategis ini, Sompo Insurance berperan sebagai penyedia perlindungan, serta Qoala for Enterprise berperan sebagai Pialang Asuransi Digital yang mempermudah proses pengajuan dan klaim secara digital.