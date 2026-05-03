Lalin Terkendali, Uji Coba CFD Palembang Kedua Berjalan Mulus

jpnn.com, PALEMBANG - Pelaksanaan uji coba kedua Car Free Day (CFD) di Kota Palembang sukses digelar, Minggu (3/5/2026). Meski volume kendaraan terpantau ramai, arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan tetap bergerak lancar tanpa hambatan berarti.

Penyiagaan petugas di titik-titik krusial menjadi kunci keberhasilan pemecahan kepadatan. Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan Jembatan Musi IV dan juga Musi VI tetap kondusif bagi pengendara maupun warga yang beraktivitas.

Selain itu, kelancaran pelaksanaan CFD juga didukung oleh sosialisasi yang masif dari Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kominfo kepada masyarakat, sehingga warga semakin memahami pola pengalihan arus dan tujuan kegiatan tersebut.

Hal ini sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan sesuai arahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Agus Supriyanto menerangkan bahwa pelaksanaan CFD kali ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan uji coba sebelumnya.

“Uji coba kedua ini kami fokus meminimalisir potensi kemacetan. Petugas dari Dishub, Satpol PP bersama pihak kepolisian, serta didukung kecamatan dan kelurahan, kami turunkan langsung di lapangan,” terang Agus.

Kata Agus, sekitar 100 lebih personel Dishub dikerahkan dan disebar di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Musi VI, Musi IV, Jembatan Ampera, serta titik-titik lainnya yang berpotensi terjadi kepadatan.

“Walaupun arus terpantau padat, namun tetap bisa terurai dengan baik berkat pengaturan yang maksimal,” kata Agus.