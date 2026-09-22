Lalu Hadrian Tegaskan Pengangkatan Guru P3K PW ke PPPK Penuh Waktu Tanpa Tes

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan informasi terbaru soal pengalihan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu ke PPPK penuh.

Legislator Daerah Pemilihan II Nusa Tenggara Barat itu menyatakan bahwa pengangkatan guru PPPK paruh waktu ke P3K penuh waktu dilakukan tanpa tes.

Dia menegaskan bahwa pengangkatan dilakukan mulai Januari 2027 hingga 2029.

"Ini barusan kami bahas di dalam dengan menteri pendidikan dasar dan menengah bahwa tegas, kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Menurut Lalu Hadrian, terdapat sekitar 240 ribu guru P3K PW akan diangkat secara otomatis menjadi PPPK penuh waktu mulai awal tahun depan.

Dia menegaskan bahwa anggaran yang disepakati untuk pengangkatan itu disebut mencapai Rp 23 triliun.

Adapun pengangkatan dengan tes diberlakukan untuk guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pernyataan itu disampaikan Lalu meluruskan informasi ihwal pengangkatan guru P3K PW ke PPPK penuh waktu dilakukan lewat tes.