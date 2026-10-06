Lalu Iqbal Bidik Ribuan Peluang Kerja di Jepang untuk Generasi Muda NTB

jpnn.com, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal berupaya mempersiapkan tenaga kerja NTB agar bisa mengisi kebutuhan industri di Hokkaido, Jepang.

SMK hingga Balai Latihan Kerja (BLK) akan diarahkan untuk membentuk keterampilan calon pekerja sesuai kebutuhan dan standar perusahaan Jepang.

Langkah tersebut diambil gubernur yang akrab dipanggil Lalu Iqbal itu setelah menerima langsung manajemen 3eee.Inc PT Sinergi Teknologi Madani Indonesia (STMI), serta jajaran perusahaan transportasi asal Hokkaido, termasuk Dohnan Bus dan Furano Bus/Weeler Across, di ruang kerjanya, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga: Gubernur Iqbal Sambut Rencana Rumania Buka Konsulat Kehormatan di NTB

Dalam pertemuan tersebut, Lalu Iqbal menangkap adanya kebutuhan tenaga kerja yang bisa menjadi peluang bagi masyarakat NTB.

Oleh karena itu, dia meminta penyiapan tenaga kerja tidak dilakukan secara umum, tetapi sejak awal disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan, sertifikasi dan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan industri di Jepang.

“Dari hampir 6 juta penduduk NTB, lebih dari 60 persen berada di usia produktif. Kami siap berinvestasi penuh untuk menyiapkan skill dan kompetensi mereka sesuai spesifikasi, sertifikasi, dan standar yang dibutuhkan oleh industri di Jepang,” kata Lalu Iqbal.

Untuk menjalankan langkah tersebut, Iqbal akan mengoptimalkan sekitar 100 SMK Negeri, ratusan SMK Swasta, serta BLK yang dimiliki NTB.

Infrastruktur pendidikan dan pelatihan tersebut diarahkan menjadi bagian dari rantai penyiapan tenaga kerja, mulai dari peningkatan keterampilan, penguasaan bahasa hingga pemenuhan sertifikasi yang dibutuhkan.