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Lalu Iqbal Tempatkan UMKM Lokal di Tempat Strategis MotoGP Mandalika

Lalu Iqbal Tempatkan UMKM Lokal di Tempat Strategis MotoGP Mandalika
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Gubernur NTB Lalu Iqbal saat mengunjungi kawasan UMKM menjelang MotoGP Mandalika. Foto: source for JPNN

jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan tempat yang layak dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.

Bukan sekadar menyediakan stan berjualan, Lalu Iqbal ingin memastikan para pelaku usaha lokal benar-benar memperoleh kesempatan menikmati dampak ekonomi dari ajang balap internasional tersebut.

Hal itu ditegaskan Iqbal saat mengunjungi kawasan UMKM di Mandalika, Kamis, 8 Oktober 2026.

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Menurutnya, keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal menjadi salah satu keunikan MotoGP Mandalika yang membedakannya dari penyelenggaraan MotoGP di negara lain.

"Ada banyak hal di MotoGP Mandalika ini yang tidak ada di MotoGP lainnya. Yang pertama UMKM. Bayangkan 500 UMKM dari daerah sekitar, termasuk perwakilan kabupaten/kota di hampir seluruh NTB itu hadir di sini," kata Lalu Iqbal.

Keterlibatan ratusan UMKM tersebut, kata Lalu Iqbal, mencerminkan dua tujuan besar yang ingin dicapai NTB, yakni Makmur dan Mendunia. Kehadiran ajang internasional harus berjalan beriringan dengan terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

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"Jadi, ini kata makmur dan mendunia. Jadi, tetap kemakmuran masyarakat di sekitar itu tetap mendapatkan ruang untuk tumbuh," ujarnya.

Oleh karena itu, Iqbal memberikan perhatian terhadap kelayakan fasilitas di kawasan UMKM. Dalam kunjungannya, dia menginstruksikan penambahan atap pelindung agar makanan yang dijajakan pedagang tidak terpapar langsung sinar matahari. Dia juga meminta penambahan fasilitas penyejuk untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Terdapat sekitar 500 stan UMKM lokal NTB yang tersebar di sejumlah titik dalam kawasan MotoGP Mandalika dan area Kuta.

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