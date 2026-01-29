menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Lalu Lintas di Daan Mogot Jakbar Lumpuh Akibat Banjir

Lalu Lintas di Daan Mogot Jakbar Lumpuh Akibat Banjir

Lalu Lintas di Daan Mogot Jakbar Lumpuh Akibat Banjir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Banjir yang menggenangi kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh pada Kamis (29/1/2026) pagi. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat (Jakbar), terendam banjir, Kamis pagi (29/1). Arus lalu lintas pun lumpuh.

Banjir disebabkan Kali Mookervart meluap.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta Barat sejak Rabu (28/1) malam hingga Kamis dini hari menggenangi kedua jalur, baik dari arah Cengkareng menuju Grogol dekat Samsat Jakarta Barat, maupun sebaliknya, dari arah Grogol menuju Cengkareng.

Baca Juga:

Genangan setinggi 30 sentimeter (cm) merendam area dekat Halte Jembatan Gantung, sementara di sekitar Halte Transjakarta Taman Kota, ketinggian air mencapai 15 cm.

Akibat genangan tersebut, kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, harus menghindari sisi jalan terdalam. Namun karena ramainya volume kendaraan, terjadi penumpukan di lajur yang lebih rendah.

Terutama di depan Apartemen Victoria, pemotor beramai-ramai melawan arus dengan mengambil jalur busway arah Grogol.

Baca Juga:

Di jalur sebelahnya, antrean kendaraan telah memanjang sekitar 5,5 kilometer dari Halte Pulo Nangka hingga area dekat Gedung Mayora, Kalideres.

Kemacetan parah juga terjadi di perempatan lampu merah Cengkareng sehingga banyak pemotor memilih untuk berputar balik hingga melawan arah dan mencari jalur alternatif.

Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat (Jakbar), terendam banjir, Kamis pagi (29/1). Arus lalu lintas pun lumpuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI