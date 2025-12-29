Lalu Lintas Menuju Jabotabek Capai 200 Ribu H+3 Natal, Contraflow Mulai Diberlakukan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengungkapkan arus lalu lintas kembali ke wilayah Jabotabek terus mengalami peningkatan pada H+3 Libur Hari Raya Natal 2025.

Berdasarakan data Minggu, 28 Desember 2025 hingga Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00 WIB, tercatat total arus bali ke Jabotabek sebanyak 200.311 kendaraan.

Angka tersebut kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

“Sebanyak 200.311 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H+3 Natal 2025. Angka tersebut meningkat 11,81? jika dibandingkan dengan lalu lintas normal (179.147 kendaraan)," kata Rivan, Senin (29/12).

Rivan menyatakan peningkatan kendaraan menuju wilayah Jabotabek setelah perayaan Hari Raya Natal 2025 ini sesuai dengan prediksi.

Seiring dengan mulai meningkatnya arus lalu lintas pada Minggu (28/12), Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan rekayasa lalu lintas.

Dia mengungkapkan pihaknya akan memberlakukan skema Contraflow di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek atas diskresi Kepolisian.

"Berbagai rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan _contraflow_ dan pengaturan operasional lainnya dilakukan secara situasional untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan selama periode libur panjang akhir tahun,” imbuhnya.