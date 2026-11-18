Lama Menghilang, Matheus Lagoa Pamer Kualitas Bersama Persebaya Surabaya
jpnn.com - Matheus Lagoa tak ingin sekadar menjadi pelengkap di skuad Persebaya Surabaya.
Setelah melewati masa pemulihan cedera, gelandang asal Brasil itu kini bertekad memberikan dampak nyata bagi Bajol Ijo.
Pemain berusia 30 tahun tersebut mengaku memiliki tanggung jawab untuk membantu klub mencapai target. Baginya, kepentingan Persebaya harus berada di atas pencapaian pribadi.
Lagoa Tak Mengejar Statistik Pribadi
Lagoa menilai keberhasilan seorang pemain tidak hanya diukur dari jumlah gol maupun asis. Dia lebih mengutamakan hasil pertandingan dan kontribusinya terhadap permainan tim.
"Hal yang ingin saya capai bukan sekadar menambah gol atau asis. Saya ingin memastikan kehadiran saya benar-benar membantu Persebaya mendapatkan kemenangan," ucapnya.
Komitmen tersebut mulai terlihat ketika pemain dengan nomor ponggong 10 itu tampil menghadapi Western Australia Football Team dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (15/11/2026).
Masuk pada menit ke-70, Lagoa langsung menciptakan asis untuk gol Alex Martins tiga menit kemudian. Persebaya pun menang 4-3.
Cedera Delapan Pekan Jadi Penghambat
Kesempatan bermain itu sekaligus mengakhiri penantian Lagoa setelah delapan pekan menjalani pemulihan cedera.
Setelah cukup lama menghilang, Matheus Lagoa mulai menunjukkan kualitasnya bersama Persebaya Surabaya.
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