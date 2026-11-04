Lama Profesor

jpnn.com - Seharusnya lima tahun yang lalu pun Dr dr Brahmana Askandar sudah layak dikukuhkan jadi profesor. Akan tetapi nyatanya baru Rabu pagi ini gelar guru besar itu diperoleh –di Universitas Airlangga Surabaya.

Ia ahli kanker kandungan terkemuka, tetapi juga seorang aktivis. Akseptabilitasnya yang tinggi di kalangan mana pun membuat dirinya sering terpilih sebagai pengurus di berbagai macam organisasi, termasuk sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya.

Bahkan, ia dokter pertama Indonesia yang jadi pengurus asosiasi dunia untuk kanker kandungan. "Tidak sempat mengurus guru besar," katanya.

Baca Juga: Kerikil Subhan

Bulan lalu Prof Brahmana kirim WA ke saya. Ia baru mendarat di Toronto, Kanada. Ia akan menghadiri rapat organisasi dunia itu di Montreal.

"Kalau ada waktu mampirlah ke Quebec City, pasti terkesan," jawab saya yang sebulan sebelumnya melakukan perjalanan dari Toronto-Ottawa-Montreal-Quebec City.

Baca Juga: Hati Robot

Tiga hari kemudian Prof Brahmana kirim foto: ia sedang di Quebec City –di depan hotel tempat saya bermalam. Ia sudah beberapa kali ke Kanada, tetapi baru sekali itu ke Quebec City. "Serasa di Prancis," tulisnya.

Brahmana tergolong penggemar bandara –bisa jadi pesaing berat saya. Ia juga suka membanding-bandingkan penerbangan.