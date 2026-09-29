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Lamar Gracia Caroline di Jepang, Jerome Polin Ungkap Kejadian 9 Tahun Lalu

Lamar Gracia Caroline di Jepang, Jerome Polin Ungkap Kejadian 9 Tahun Lalu
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Jerome Polin saat melamar kekasihnya, Gracia Caroline, di Jepang. Foto: Instagram/jeromepolin

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari kreator konten Jerome Polin yang baru saja melamar kekasihnya, Gracia Caroline.

Momen spesial tersebut dibagikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadi pada Minggu (27/9).

Dalam unggahan tersebut, Jerome Polin memperlihatkan sejumlah foto saat melamar Gracia Caroline di Jepang.

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Dia tampak berlutut sambil membuka kotak cincin di hadapan kekasihnya. Pemandangan Gunung Fuji menjadi latar dalam momen lamaran tersebut.

Setelah menerima lamaran Jerome Polin, Gracia Caroline memperlihatkan cincin yang telah terpasang di jarinya.

Kreator yang dikenal lewat kanal Nihongo Mantappu itu mengungkapkan bahwa Jepang memiliki arti khusus dalam perjalanan hubungannya dengan Gracia.

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Keduanya pertama kali bertemu sebagai kakak dan adik kelas di Jepang sekitar sembilan tahun lalu.

“Berawal dari pertemuan sebagai kakak-adik kelas di Jepang 9 tahun yang lalu,” tulis Jerome Polin.

Kabar bahagia datang dari kreator konten Jerome Polin yang baru saja melamar kekasihnya, Gracia Caroline.

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