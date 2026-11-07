Lamaran Aan Story dan Alicia di Bogor Dibanjiri Sejumlah Selebritas

jpnn.com, BOGOR - Musikus Aan Story membagikan kabar bahagia setelah resmi melamar kekasihnya, Alicia.

Momen spesial tersebut berlangsung di Kencana Valley JSI Resort, Bogor, dan dibagikan melalui unggahan di media sosial.

Acara lamaran produser musik sekaligus penulis lagu tersebut mencuri perhatian karena menghadirkan perpaduan budaya Sunda dan Makassar.

Perbedaan latar belakang keluarga itu memberikan nuansa tersendiri dalam prosesi yang menjadi awal perjalanan baru Aan dan Alicia.

Dalam sejumlah foto dan video yang dibagikan, terlihat suasana hangat yang menyelimuti acara tersebut.

Pertemuan kedua keluarga berlangsung penuh kebahagiaan, sekaligus menjadi momen bagi Aan dan Alicia untuk menunjukkan keseriusan hubungan mereka.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah selebritas dan figur publik. Beberapa di antaranya Amel Carla, Denny Cagur, Harris Vriza, DJ PANDA, Rereceh, Debi Ceper, Magdalenaf, Donkey yang dikenal sebagai juara dunia Mobile Legends, serta penyanyi Petrus Mahendra atau Mahen.

Kabar lamaran Aan juga mendapat sambutan dari rekan-rekan selebritas lainnya. Amel Carla, Gisel, dan Iis Dahlia menjadi beberapa nama yang turut memberikan ucapan selamat dan doa melalui media sosial.