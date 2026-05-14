Lamborghini Fenomeno Roadster Bertenaga 1.065 Hp, Hanya 15 Unit di Dunia
jpnn.com - Lamborghini menggoda para kolektor mobil super lewat peluncuran Lamborghini Fenomeno Roadster.
Supercar diklaim menjadi roadster paling bertenaga yang pernah dibuat pabrikan asal Italia tersebut.
Mobil atap terbuka itu diperkenalkan sebagai simbol perpaduan desain ekstrem, performa buas, dan eksklusivitas tingkat tinggi.
Presiden dan CEO Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann menyebut Fenomeno Roadster hadir untuk meneruskan tradisi lini Few-Off Lamborghini yang selama ini dikenal sangat langka.
“Fenomeno Roadster merepresentasikan desain visioner, performa tanpa kompromi, dan eksklusivitas absolut,” ujar Winkelmann dalam keterangannya, Kamis.
Tak tanggung-tanggung, Lamborghini hanya memproduksi 15 unit untuk pasar global.
Jumlah itu membuat Fenomeno Roadster dipastikan menjadi buruan kolektor otomotif kelas atas.
Roadster dua penumpang tersebut merupakan versi terbuka dari Lamborghini Fenomeno Coupé yang lebih dulu meluncur pada 2025.
