Lamborghini Temerario Hadir di Indonesia, Bawa Teknologi HPEV

jpnn.com, JAKARTA - Prestige Image Motorcars akan memperkenalkan Lamborghini Temerario ke pasar Indonesia melalui agenda “The Grand Reveal of Lamborghini Temerario” pada 13 Agustus 2026.

Acara tersebut akan berlangsung di showroom Prestige Image Motorcars, PIK 2, Jakarta, dan menjadi kesempatan perdana bagi publik untuk melihat langsung supercar terbaru Lamborghini tersebut.

Dalam agenda itu, spesifikasi teknis, filosofi desain, serta performa Lamborghini Temerario akan diperkenalkan kepada media, komunitas otomotif, kolektor mobil mewah, dan penggemar supercar.

Acara juga akan dimeriahkan penampilan Ari Lasso serta jamuan makan malam dari Wolfgang’s Steakhouse Jakarta.

Lamborghini Temerario merupakan model yang meneruskan kiprah Gallardo dan keluarga Huracán. Gallardo diproduksi selama satu dekade pada 2003-2013 dengan total 14.022 unit yang dipasarkan di 45 negara.

Sementara itu, keluarga Huracan yang diperkenalkan pada 2014 mencatat penjualan lebih dari 25.000 unit secara global. Model tersebut hadir dalam sejumlah varian, di antaranya Huracan EVO, STO, Tecnica, dan Sterrato.

Temerario kemudian hadir membawa arah baru Lamborghini melalui perpaduan performa tinggi, teknologi mutakhir, elektrifikasi, dan desain khas Italia. Model ini menjadi bagian dari era High Performance Electrified Vehicle (HPEV) Lamborghini.

Chief Executive Officer Prestige Image Motorcars Rudy Salim mengatakan kehadiran Temerario di Indonesia tidak sekadar memperkenalkan model baru, tetapi juga menandai babak baru dalam perjalanan Lamborghini.