Lamborghini Temerario Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Tenaga hingga 920 PS

jpnn.com, JAKARTA - Prestige Image Motorcars resmi memperkenalkan Lamborghini Temerario melalui “The Grand Reveal of Lamborghini Temerario” di showroom Prestige Image Motorcars, PIK 2, Jakarta.

Peluncuran tersebut menandai kehadiran generasi terbaru Lamborghini di pasar Indonesia.

Lamborghini Temerario menjadi model terbaru yang melanjutkan warisan Gallardo dan keluarga Huracán.

Gallardo mencatat produksi 14.022 unit yang dipasarkan di 45 negara sepanjang 2003–2013, sedangkan keluarga Huracán telah terjual lebih dari 25.000 unit secara global sejak diperkenalkan pada 2014.

Temerario merupakan anggota kedua keluarga High Performance Electrified Vehicle (HPEV) Lamborghini setelah Revuelto.

Model tersebut menggabungkan mesin pembakaran berperforma tinggi dengan teknologi elektrifikasi sebagai bagian dari langkah Lamborghini memasuki era baru kendaraan performa tinggi.

Chief Executive Officer Prestige Image Motorcars Rudy Salim mengatakan kehadiran Temerario di Indonesia bukan sekadar peluncuran model baru.

Menurut dia, kendaraan tersebut mencerminkan perkembangan teknologi, inovasi, dan elektrifikasi yang mulai masuk lebih jauh ke segmen supercar.