menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Lamine Yamal Melampaui Rekor Gol Diego Maradona di Barcelona

Lamine Yamal Melampaui Rekor Gol Diego Maradona di Barcelona

Lamine Yamal Melampaui Rekor Gol Diego Maradona di Barcelona
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Winger Barcelona Lamine Yamal (kanan). Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Lamine Yamal melampaui pesepak bola legendaris Argentina, Diego Maradona, untuk jumlah gol yang dicetak bersama Barcelona.

Catatan itu tercapai setelah Yamal mencetak gol ke gawang Albacete Balompie pada laga perempat final Piala Raja 2025/2026, Rabu (4/2) dini hari WIB.

Dikutip dari laman resmi Barcelona, Kamis (5/2), gol tersebut membuat Yamal kini mengoleksi total 39 gol untuk Blaugrana.

Baca Juga:

Dia unggul satu gol atas Maradona yang mencetak 38 gol selama berseragam Barcelona.

Meski demikian, Maradona hanya membutuhkan 58 pertandingan untuk mencatatkan 38 gol tersebut, sedangkan Yamal memerlukan 135 laga untuk mencapai 39 golnya.

Dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona, Yamal kini menempati peringkat ke-71, sementara Maradona berada di posisi ke-73.

Baca Juga:

Gol ke gawang Albacete juga mengukuhkan Yamal sebagai pemain termuda dalam sejarah Liga Spanyol yang mampu mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Yamal melakukan itu pada usia 18 tahun 205 hari.

Lamine Yamal melampaui rekor gol Diego Maradona di Barcelona. Yamal unggul satu gol atas Maradona yang mencetak 38 gol selama berseragam Barcelona.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI