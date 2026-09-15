Lamine Yamal Optimistis Raih Ballon d’Or 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pesepak bola muda Lamine Yamal merasa layak memenangkan Ballon d’Or 2026 setelah menjalani musim gemilang bersama Barcelona dan Tim Nasional Spanyol.

Yamal bahkan menyebut dia dan Kylian Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini.

"Menurut saya, Mbappe dan saya adalah dua pemain terbaik di dunia," kata Yamal kepada Movistar dikutip dari beIN Sports pada Senin (14/9).

Yamal kemudian menekankan pencapaian yang diraihnya sepanjang musim menjadi alasan kuat mengapa dia pantas mendapatkan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut.

"Saya benar-benar berpikir bahwa sebagai pemain terbaik di dunia, mungkin ada dua dari kami, dan tahun ini saya pantas mendapatkannya karena apa yang telah saya menangkan," ujar Yamal.

Yamal memang memiliki modal kuat bersaing dalam perebutan Ballon d'Or 2026. Dia membantu Barcelona mempertahankan gelar La Liga, sebelum mengantarkan Spanyol menjadi juara dunia pada musim panas tahun ini.

Rangkaian prestasi tersebut membuat Yamal makin diperhitungkan dalam persaingan penghargaan yang akan diberikan kepada pemain terbaik dunia.

Meski demikian, beberapa hari sebelumnya, Yamal sempat memberikan pernyataan yang lebih berhati-hati. Dia mengakui memiliki peluang memenangkan Ballon d'Or setelah menjalani musim yang disebutnya "luar biasa". Namun, Yamal menegaskan tidak akan memohon kepada para pemilih agar memberikan suara kepadanya.