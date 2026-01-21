Lampaui Target, Acer Kumpulkan 3 Ton E-Waste, Lanjut Tanam 2.000 Pohon

jpnn.com, SENTUL - Acer Indonesia resmi menutup Gerakan “Kelola e-Waste, Sayangi Bumi” dengan mencatatkan keberhasilan pengumpulan lebih dari 3 ton limbah elektronik (e-waste).

Jumlah tersebut melampaui target awal yang ditetapkan perusahaan sebesar 2 ton.

Pencapaian tersebut menjadi penegas komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung praktik pengelolaan limbah elektronik yang bertanggung jawab.

Upaya itu dilakukan sebagai respons terhadap pengelolaan limbah elektronik yang kian kompleks dan membutuhkan penanganan serius.

Sebagai kelanjutan nyata dari inisiatif #SayangBumi, Acer Indonesia tidak hanya berhenti pada pengumpulan limbah.

Perusahaan teknologi tersebut melanjutkan langkahnya dengan melakukan penanaman 2.000 bibit pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap pemulihan ekosistem.

Penanaman perdana telah dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Sentul Edu Eco Tourism Forest, Bogor.

Kegiatan tersebut melibatkan karyawan, perwakilan sekolah dan madrasah, mitra bisnis, serta komunitas peduli lingkungan Seasoldier Indonesia, dan akan dilanjutkan secara bertahap di lokasi lainnya.