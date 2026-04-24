Lampaui Target di Proyek Sekolah Rakyat, PT PP Berperan Nyata demi SDM & Ekonomi Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi, PT PP (Persero) Tbk, terus berupaya memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui Proyek Sekolah Rakyat.

Dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), emiten berkode PTPP itu merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan merata dan berkualitas, sekaligus serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Siaran pers PTPP menyebut proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 501,99 tersebut memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait target waktu penyelesaian yang ketat dan kondisi lokasi pekerjaan yang tersebar dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Walakin, perusahaan konstruksi dan investasi di bawah naungan Danantara Indonesia itu mampu menjaga kinerja proyek secara optimal.

Proyek Sekolah Rakyat di Bengkulu dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kalender terhitung sejak 10 Desember 2025.

Hingga 23 April 2026, progres pengerjaannya telah mencapai 37,11 persen atau melampaui target dengan deviasi positif sebesar 10,81 persen.

Menurut Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, pencapaian progres proyek yang melampaui target itu merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk dukungan Kementerian PU.

Menurut dia, pencapaian itu mencerminkan efektivitas pelaksanaan proyek serta kapabilitas PTPP dalam perencanaan dan penerapan strategi konstruksi yang adaptif terhadap kondisi lapangan.