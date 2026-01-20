Lampaui Target, Penerimaan Bea Cukai Lhokseumawe Tembus Rp 550,19 Miliar di 2025

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai Lhokseumawe mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.

Bea Cukai Lhokseumawe membukukan penerimaan negara sebesar Rp 550,19 miliar (119,46 persen) atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 460,53 miliar.

Kepala Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi mengungkapkan capaian tersebut menunjukkan fungsi kepabeanan dan cukai tetap berjalan optimal meskipun daerah menghadapi berbagai tantangan.

“Capaian ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga penerimaan negara di tengah tantangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh,” ungkap Agus.

Agus menjelaskan penerimaan negara tersebut bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Menurut Agus, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergi dengan para pemangku kepentingan, masyarakat, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kepabeanan dan cukai.

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh, Agus menekankan pihaknya memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan tetap berjalan.

“Kami memastikan fungsi kepabeanan tetap berjalan untuk menjaga penerimaan negara sekaligus mendukung pemulihan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.