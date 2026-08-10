Lampu Hijau dari GBK? Persija Siap Bawa Persib Kembali ke Jakarta Setelah 7 Tahun
jpnn.com - Penantian panjang Persija Jakarta untuk kembali menjamu Persib Bandung di Jakarta mendekati kenyataan.
Setelah hampir tujuh tahun tak bisa menggelar duel tersebut di ibu kota, Macan Kemayoran kini mendapat kabar positif untuk kembali menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Presiden Persija Mohamad Prapanca mengungkapkan pihaknya sudah mendapat persetujuan dari pengelola SUGBK.
Persetujuan tersebut membuka peluang bagi Persija untuk menjadikan SUGBK sebagai panggung laga kandang melawan Persib pada pekan kedua Super League 2026/2027, 12 September 2026.
Jika terealisasi, pertandingan tersebut bakal menjadi momen istimewa. Sebab, selama bertahun-tahun Persija kehilangan kesempatan menjamu rival abadinya di Jakarta.
Musim lalu, Persija bahkan harus terusir dari ibu kota dan menggunakan Stadion Segiri, Samarinda, sebagai kandang saat menghadapi Persib.
Pada musim-musim sebelumnya, Persija juga lebih sering bermarkas di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Kini, Macan Kemayoran ingin mengakhiri episode tersebut.
Prapanca menyebut komunikasi dengan pihak keamanan Jakarta telah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
Persija Jakarta sangat ingin menjamu Persib Bandung di Stadion GBK. Lampu hijau sudah disebut sudah didapatkan.
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