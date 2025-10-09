Lampung Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Swasembada Pangan 2025
jpnn.com, LAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengikuti kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 secara daring di Gudang Ketahanan Pangan Polda Lampung, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Rabu (8/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Swasembada Pangan Tahun 2025, yang dipusatkan di Desa Bantar Panjang, Kabupaten Tangerang, dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemprov Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Polda Lampung, guna mendukung peningkatan produksi jagung dan beras.
“Kami banyak berkolaborasi dengan Polda Lampung dalam pencapaian target komoditas jagung dan beras. Ke depan, kami akan melakukan penyuluhan bagi petani yang bermigrasi dari singkong ke jagung,” ujar Gubernur Mirza saat berdialog dengan Menteri Pertanian.
Menurutnya, Pemprov Lampung tengah mendorong alih komoditas dari singkong ke jagung, karena memiliki prospek ekonomi yang lebih baik serta jaminan penyerapan hasil panen oleh Bulog.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kerja sama dengan Bank Lampung, serta keterlibatan industri pakan ternak sebagai off-taker. “Kami berharap bantuan bibit jagung dan pompa air bisa mempercepat transisi komoditas ini,” tambahnya.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan bahwa jajarannya berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polda Lampung di atas lahan seluas 7.000 meter persegi di Desa Purwotani.
“Gudang ini mampu menampung 1.400 ton jagung dan dilengkapi alat pengering, mesin pemipil mobile, serta hand tractor yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelas Kapolda.
Lampung tegaskan komitmen dukung program nasional Swasembada Pangan 2025 lewat penanaman jagung.
