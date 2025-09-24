LAN Dorong Digitalisasi Koperasi Merah Putih Bersama Lintas Sektor

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan digitalisasi Koperasi Merah Putih (KMP).

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dalam pembukaan Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025 menyampaikan, keberhasilan KDKMP hanya bisa tercapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat.

Kolaborasi dianggap menjadi kunci terciptanya koperasi yang berkelanjutan dan berdaya saing. LAN akan mengambil peran strategis dalam penguatan tata kelola aparatur pengelola KDKMP.

Taufiq menegaskan pihaknya menyiapkan dashboard pemantauan kerja sama lintas instansi dan mendorong digitalisasi untuk memperkuat tata kelola koperasi sekaligus membuka akses ekonomi digital lebih luas.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta Kementerian Koperasi dan UMKM, Destry Anna Sari, mengapresiasi langkah LAN.

Dia menyebut kolaborasi lintas sektor sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi Merah Putih dijalankan secara simultan, sehingga dampaknya lebih cepat terasa terhadap pemerataan ekonomi nasional.

LAN dan Kementerian Koperasi serta UKM juga akan melakukan proyek percontohan penguatan KDKMP di Jawa Timur pada Oktober 2025. Program ini diharapkan menjadi model ekosistem koperasi modern yang bisa direplikasi di daerah lain.