Lanal Palembang Gagalkan Penyelundupan 125 Ribu Benih Lobster di Perairan Jambi

jpnn.com, PALEMBANG - Upaya penyelundupan benih bening lobster (BBL) dalam jumlah besar, digagalkan Tim Satgas Rajawali Pangkalan TNI AL (Lanal) Palembang di perairan Kuala Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (5/5/2026) malam.

Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Arif Hendrawan menerangkan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi intelijen mengenai aktivitas ilegal di jalur perairan yang kerap dimanfaatkan untuk penyelundupan

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyekatan di kawasan Kuala Lagan hingga Kuala Mendahara.

Operasi diawali dengan apel dan briefing di Pos Binpotmar Kampung Laut sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum personel bergerak menggunakan speedboat untuk melakukan patroli dan pemantauan.

Sekitar pukul 22.10 WIB, petugas mendapati satu speed boat yang mencurigakan melintas keluar dari Kuala Mendahara.

Saat hendak diperiksa dan diberi tembakan peringatan, kapal tersebut justru melarikan diri ke arah hutan bakau.

"Pelaku meninggalkan perahu dan melarikan diri ke dalam hutan bakau. Demi keselamatan personel, pengejaran tidak dilanjutkan," kata Arif, Rabu (6/5/2026).

Dari lokasi, petugas mengamankan satu unit speed boat merah bermesin 40 PK beserta muatannya.