Land Cruiser Ketua Ormas Tabrak Rombongan Pelajar di Siak, Ada Korban Tewas
jpnn.com, SIAK - Toyota Land Cruiser milik seorang ketua ormas di Siak, menabrak 3 sepeda motor pelajar di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang.
Akibat insiden itu, Seorang siswi kelas 2 SMA berinisial AM (16) meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Sementara empat pelajar lainnya mengalami luka-luka setelah sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak mobil Land Cruiser.
Mobil mewah itu dikemudikan DK (49) Ketua organisasi kemasyarakatan Kabupaten Siak.
Kasi Humas Polres Siak Aiptu Dedek Prayoga mengatakan kecelakaan beruntun tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB dan melibatkan satu mobil Land Cruiser dengan tiga sepeda motor yang ditumpangi rombongan pelajar SMA.
“Kecelakaan beruntun melibatkan satu unit mobil Land Cruiser dengan tiga unit sepeda motor,” kata Dedek Jumat (30/10/2026).
Berdasarkan keterangan awal kepolisian, mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK yang dikemudikan DK melaju dari arah Perawang menuju Minas.
Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut tiba-tiba bergerak ke sisi kanan jalan.
Toyota Land Cruiser milik seorang ketua ormas di Siak, menabrak 3 sepeda motor pelajar di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang.
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