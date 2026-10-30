menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Land Cruiser Ketua Ormas Tabrak Rombongan Pelajar di Siak, Ada Korban Tewas

Land Cruiser Ketua Ormas Tabrak Rombongan Pelajar di Siak, Ada Korban Tewas

Land Cruiser Ketua Ormas Tabrak Rombongan Pelajar di Siak, Ada Korban Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kecelakaan. Foto: Dok. ANTARA

jpnn.com, SIAK - Toyota Land Cruiser milik seorang ketua ormas di Siak, menabrak 3 sepeda motor pelajar di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang.

Akibat insiden itu, Seorang siswi kelas 2 SMA berinisial AM (16) meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Sementara empat pelajar lainnya mengalami luka-luka setelah sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak mobil Land Cruiser.

Baca Juga:

Mobil mewah itu dikemudikan DK (49) Ketua organisasi kemasyarakatan Kabupaten Siak.

Kasi Humas Polres Siak Aiptu Dedek Prayoga mengatakan kecelakaan beruntun tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB dan melibatkan satu mobil Land Cruiser dengan tiga sepeda motor yang ditumpangi rombongan pelajar SMA.

“Kecelakaan beruntun melibatkan satu unit mobil Land Cruiser dengan tiga unit sepeda motor,” kata Dedek Jumat (30/10/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK yang dikemudikan DK melaju dari arah Perawang menuju Minas.

Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut tiba-tiba bergerak ke sisi kanan jalan.

Toyota Land Cruiser milik seorang ketua ormas di Siak, menabrak 3 sepeda motor pelajar di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI