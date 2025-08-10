Land Cruiser Terbalik di Jalan Ahmad Yani, Sopir Diduga Mengantuk

jpnn.com, SURABAYA - Mobil mewah Land Cruiser bernomor polisi M 88 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Ahmad Yani jalur cepat, Minggu (10/8) pukul 10.21 WIB.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Wasis Sutikno menjelaskan mobil tersebut dikemudikan oleh pria lansia berinisial L, 63.

Kejadian itu bermula saat mobil melaju arah selatan ke utara (masuk Kota Surabaya). Sang sopir diduga kehilangan kendali karena mengantuk.

"Saat berniat menginjak rem, justru menginjak pedal dan akhirnya laju mobil oleng hingga terbalik,” kata Wasis.

Beruntung, pengemudi bisa keluar dari mobil dengan selamat. Hanya saja pengemudi mengalami abrasi kaki kanan dan memar di tangan.

“Luka pengemudi langsung ditangani oleh tim gerak cepat selatan,” jelasnya.

Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berusaha untuk membalikan kondisi mobil. Selanjutnya dibantu derek oleh Dinas Perbubungan Surabaya. (mcr23/jpnn)