Land Rover Defender Octa Terbaru Menyapa Pencinta Offroad Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pasar SUV mewah di Indonesia kedatangan model baru besutan Jaguar Land Rover, yaitu Defender Octa.

Perusahaan mengeklaim Defender Octa adalah kendaraan 4x4 paling ekstrem dan terkuat dalam sejarah Defender.

Ditenagai mesin V8 4.400 cc Twin-Turbocharger, mobil mampu menghasilkan 626 Hp dan torsi maksimum 750 Nm, akselerasi dari 0–100 kpj dalam waktu 4 detik.

"Defender Octa akan menjadi simbol baru ketangguhan yang berkelas bagi para pencinta petualangan urban dan off-road tanah air," kata President Director PT. JLM Auto Indonesia Gerry Kertowidjojo dalam keterangannya, Sabtu (9/8).

Visual Defender Octa tetap kuat dengan kesan gagahnya. Bumper dan gril baru, pelek 20 atau 22 inci beraksen gloss black serta finisher knalpot satin black.

Sisi interior Defender Octa, pengemudi disambut kabin premium yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan dan kendali penuh dalam kondisi apa pun.

Sistem hiburan dan informasi disempurnakan dengan Pivi Pro, Meridian™ Surround Sound System.

Konektivitas harian pun terjamin dengan dukungan Apple CarPlay™, Android Auto™, dan Wireless Charging.