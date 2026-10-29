Langen Tayub Pacitan Cetak Rekor MURI, Ibas Dorong Pelestarian Seni Budaya Tradisional

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan seni budaya tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

Pesan tersebut disampaikannya dalam Gebyar Langen Tayub Pacitan 2026 di Stadion Wijaya Krida, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Rabu (28/10) yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Perhelatan yang diprakarsai Ibas ini mencatatkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan tajuk 'Pencatatan Rekor MURI: Pagelaran Tari Langen Tayub oleh Penari Terbanyak'.

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Sebanyak 5.288 penari dari 12 kecamatan dan 172 desa di Kabupaten Pacitan berpartisipasi dalam pagelaran tersebut setelah menjalani latihan selama kurang lebih dua bulan.

Ibas hadir didampingi Aliya Rajasa Baskoro Yudhoyono.

Keduanya mengenakan busana adat Jawa dalam perhelatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Pacitan sekaligus momentum pelestarian warisan budaya leluhur.

Ibas menyampaikan Gebyar Langen Tayub bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan perayaan tradisi, penguat identitas, dan ruang untuk mempererat kebersamaan.

“Kami berkumpul bukan sekadar untuk menyaksikan tarian, tetapi untuk merayakan warisan, merawat ingatan, dan menghidupkan kebanggaan. Aku cinta Indonesia, aku cinta Pacitan, aku cinta masyarakat Pacitan,” ujar Ibas, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII.