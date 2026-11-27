jpnn.com, JAKARTA - Polri melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kombes II terkait pelanggaran dalam penghentian penyidikan.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, seusai pelaksanaan sidang etik di Jakarta.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Selain pemecatan, majelis sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi administratif lainnya berupa penempatan khusus (patsus) selama 17 hari yang telah dijalani oleh terperiksa. Sementara dari sisi etika, perilaku yang bersangkutan resmi dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran kode etik profesi tersebut dilakukan saat Kombes II menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya.

Kombes II, kata dia, memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penegakan hukum terkait penghentian penyidikan atau SP3 terhadap laporan polisi yang ditangani sekitar tanggal 23 September 2025.

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 jo. Pasal 10 ayat (2) huruf k dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP sebagaimana telah diubah Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP.

Atas sanksi yang dijatuhkan, Kombes II menyatakan banding.