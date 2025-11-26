menu
Langit Bishan Bersahabat, Persib Diam-Diam Siapkan Rencana Besar untuk Lion City Sailors

Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan menjelang pertandingan melawan Lion City Sailors. Foto: Persib.

jpnn.com - Suasana tenang di Stadion Bishan, Singapura, berubah menjadi 'biru ketika Persib Bandung menggelar sesi latihan resmi, Selasa (25/11/2025) malam.

Di bawah cahaya lampu stadion yang terang, seluruh pemain tampil dengan semangat tinggi untuk mematangkan persiapan terakhir sebelum menghadapi Lion City Sailors pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Latihan yang dimulai pada pukul 19.15 waktu setempat itu berlangsung dengan intensitas stabil, tetapi penuh fokus.

Pelatih fisik Yaya Sunarya memimpin rangkaian pemanasan dan peregangan, memastikan ritme seluruh pemain tetap terjaga menjelang pertandingan yang berpotensi menentukan langkah Persib di kompetisi Asia musim ini.

Barba Kembali, Energi Tim Meningkat

Salah satu sorotan utama adalah kembalinya bek asal Italia, Federico Barba, yang sebelumnya sempat absen karena sakit.

Pada sesi ini, Barba tampil tanpa kendala dan mengikuti seluruh program latihan yang diberikan tim pelatih.

Kehadirannya memberi dorongan moral tambahan bagi skuad Maung Bandung, terutama pada sektor pertahanan yang membutuhkan kestabilan untuk menghadapi LCS.

Sama seperti saat latihan awal di Bandung, Barba terlihat nyaman, bergerak luwes, dan menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik.

