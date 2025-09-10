Langit Gelap Timnas U-23 Indonesia: Nyaris ke Olimpiade, Kini Gagal Lulus Piala Asia

jpnn.com - Harapan Timnas U-23 Indonesia untuk kembali tampil di Piala Asia U-23 resmi kandas.

Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025), Garuda Muda takluk 0-1 dari Korea dalam laga pemungkas Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Gol cepat Hwang Doyun pada menit kelima menjadi pukulan telak yang tak mampu dibalas oleh skuad asuhan Gerald Vanenburg hingga peluit panjang dibunyikan.

Kekalahan ini membuat Indonesia hanya menutup fase grup di posisi kedua dengan koleksi empat poin dari tiga laga. Sayangnya, torehan itu tak cukup untuk menembus slot runner up terbaik.

Hasil tersebut terasa ironis. Pasalnya, pada edisi sebelumnya, Indonesia sempat mencatatkan sejarah gemilang di Piala Asia U-23 2024.

Kala itu, Garuda Muda berhasil menembus babak semifinal dan tinggal selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024.

Perjalanan di 2024 menjadi salah satu pencapaian terbesar Timnas U-23. Indonesia bukan hanya lolos ke putaran final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya, tetapi juga melangkah ke babak gugur bahkan menyingkirkan Korea lewat adu penalti dramatis.

Kegagalan melangkah ke Piala Asia U-23 2026 di Arab Saudi menjadi kemunduran bagi generasi Garuda Muda, sekaligus alarm bahwa konsistensi prestasi di level Asia masih menjadi tantangan besar.