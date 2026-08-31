Langit Merah Muda, Persembahan Afgan untuk Agensi Rumah Tangga

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Afgan terlibat dalam film terbaru yang berjudul Agensi Rumah Tangga. Tidak hanya menjadi pemeran, dia juga bertindak sebagai pengisi soundtrack.

Menjelang penayangan film Agensi Rumah Tangga di bioskop, Afgan merilis lagu Langit Merah Muda, original soundtrack (OST) film tersebut.

Lagu itu dirilis di berbagai platform musik digital, sekaligus dengan video klip yang membawa penonton lebih dekat ke kisah dan karakter yang diperankan Afgan dalam film.

Dalam Agensi Rumah Tangga, Afgan hadir sebagai aktor yang memerankan Kafka, seorang penyanyi sekaligus klien Katia (Enzy Storia). Dia juga terlibat langsung dalam pengisian soundtrack film melalui Langit Merah Muda.

Lagu tersebut menjadi representasi dari sudut pandang dan perasaan Kafka, terutama dalam menjalani hubungan yang berkembang di tengah berbagai drama yang dihadapi Katia sebagai penyalur asisten rumah tangga.

Langit Merah Muda menjadi bagian penting dari perjalanan Kafka dalam film. Kehadiran lagu itu sekaligus memperkuat sisi personal karakter Kafka dan kisah romantika yang terjalin antara dirinya dengan Katia.

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Bagi Afgan, keterlibatannya dalam Agensi Rumah Tangga memiliki makna tersendiri. Selain kembali berakting, dia dapat berkolaborasi dengan sutradara Naya Anindita dan Enzy Storia, yang telah menjadi teman dan bagian dari lingkar pertemanannya dalam waktu yang cukup lama.

“Rasanya Agensi Rumah Tangga jadi bentuk karya yang bisa menjadi legacy dari sebuah pertemanan. Di film ini, aku berperan bareng Enzy dan terlibat love interest dengan cerita yang mendalam, disutradarai oleh Naya. Kami berteman sudah sangat lama dan saling support satu sama lain, dan ini jadi bentuk support proyek teman yang paling maksimal dari aku,” ungkap Afgan.