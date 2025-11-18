menu
Langkah Awal DKI Jakarta Menuju Panggung Besar Intercity Evergreen 2026

Ilustrasi penyelenggaran Intercity Evergreen 2024 di Medan. Foto: Instagram/@m.reza.anugrah

jpnn.com - DKI Jakarta mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan even basket bertajuk Intercity Evergreen 2026.

Ketua Umum Perbasi DKI Jakarta, Lexyndo Hakim, mengaku terkesan sekaligus siap melaksanakan amanah menggulirkan ajang akbar basket veteran tersebut.

"Alhamdulillah, tentu kalau dipercaya dan diberikan amanah untuk menjadi tuan rumah, insyaallah kami siap."

"DKI Jakarta memiliki animo basket yang besar, tidak hanya di usia dini dan level profesional. Pelaksanaan pertandingan antar veteran tentu akan memberikan gairah tersendiri," ujar Lexy.

Sebagai langkah awal, Perbasi DKI Jakarta menunjuk Jandi Mukianto sebagai ketua panitia LOC Intercity Evergreen Jakarta 2026.

Posisi sekretaris akan diemban oleh M. Reza Anugrah, sementara Helga T. Abraham ditunjuk sebagai bendahara.

Selain menyusun struktur kepanitiaan, panitia juga meluncurkan logo resmi Intercity Evergreen Jakarta 2026.

Logo tersebut merepresentasikan semangat, persatuan, hiburan, dan kebersamaan dalam satu wadah turnamen basket veteran.

