Langkah Awal Leo/Bagas Menutup Tur Eropa di Orleans Masters 2026 dengan Manis

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana memulai Orleans Masters 2026 dengan kemenangan di babak 32 besar.

Ganda putra ranking 17 dunia itu menang atas wakil Taiwan, Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei dengan skor 21-13, 21-15 di Palais des Sports, Selasa (17/3).

Hasil itu sejatinya menjadi obat pelipur lara setelah pada turnamen sebelumnya All England 2026 dan Swiss Open 2026 tidak bermain maksimal.

Tercatat pasangan asal PB Djarum itu harus tersingkir di babak awal All England seusai kalah dengan skor 13-21, 19-21 dari wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan.

Penampilan pasangan berakronim LeGas tersebut sempat membaik dengan menembus 16 besar sebelum akhirnya terhenti di tangan pasangan Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai 12-21, 23-21, 16-21.

Setelah melakukan evaluasi runner up All England 2025 itu berupaya tampil lebih baik di Orleans Masters 2026.

Terbukti keduanya mampu melewati rintangan di babak pertama dengan menang dua gim langsung dalam tempo 28 menit.

“Kami merasa ada perbaikan dan kemajuan. Bagi kami main itu bukan hanya tentang menang kalah tapi bagaimana cara mengatasinya.”