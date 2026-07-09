Langkah Baru, Otsuka Gandeng RS Nasional Demi Mendukung Kesehatan Mental Pekerja

jpnn.com, BOGOR - Otsuka Group Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor pada 9 Juli 2026.

Langkah tersebut sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan holistik di lingkungan kerja.

Kerja sama strategis itu menempatkan RSMM, yang bertindak sebagai Pengampu Rumah Sakit Jiwa Nasional, sebagai kolaborator sekaligus mitra dalam menjalankan program Mental Ease at Workplaces.

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Penandatanganan kerja sama yang berlangsung juga dirangkaikan dengan gelaran talk show interaktif bertajuk Mental Ease at Workplaces. Acara mengupas tuntas tantangan serta solusi komprehensif dalam menciptakan ekosistem kerja yang mendukung kesehatan mental para pekerja di era modern.

Kolaborasi itu membawa misi mutualisme yang kuat bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, Otsuka berkomitmen penuh untuk mendukung kesehatan mental para karyawan di lingkungan RSMM.

Di sisi lain, RSMM menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Otsuka melalui intervensi para profesional yang dimiliki RSMM untuk penanganan gangguan mental bagi karyawan Otsuka beserta Perusahaan kolaborator yang berkerjasama dengan Otsuka dalam program ini.

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Sudarmadi Widodo, HCD & Corporate Communication Director Otsuka Group, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis sektor swasta dalam menyokong agenda pemerintah.

"Otsuka melalui program Mental Ease at Workplace merupakan bentuk komitmen sektor privat dalam mendukung Kementerian Kesehatan untuk menciptakan kesehatan mental di Indonesia. Hal ini sejalan dengan filosofi perusahaan kami, yaitu Otsuka-people creating new products for better health worldwide," ungkap Sudarmadi Widodo dalam keterangan resmi.