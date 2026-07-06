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Langkah Cepat Menhut Disebut Buka Peluang Investasi Global Lewat Perdagangan Karbon

Langkah Cepat Menhut Disebut Buka Peluang Investasi Global Lewat Perdagangan Karbon
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Ketua Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi langkah cepat Menhut Raja Juli dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi langkah cepat Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon kehutanan.

Menurut dia, peluncuran skema perdagangan karbon menjadi bukti nyata sinergi antarlembaga dalam membuka peluang investasi hijau bagi Indonesia.

Dia mengatakan kehadiran perdagangan karbon kehutanan merupakan momen bersejarah yang menunjukkan bahwa berbagai agenda strategis dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.

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“Saya sangat berbahagia dan bergembira menjadi bagian dari satu momen bersejarah pada hari ini. Ini menjadi satu bukti bahwa di negara ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin asal semua lembaga mau bersinergi dan berkolaborasi,” kata Friderica di acara Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) di Kemenhut, Senin (6/7/2026).

Secara khusus, Friderica memberikan apresiasi kepada Menhut Raja Juli beserta seluruh jajaran Kementerian Kehutanan yang dinilai bergerak cepat menjawab tantangan pengembangan ekonomi hijau melalui sektor kehutanan.

“Ini merupakan satu wujud kerja cepat Menteri Kehutanan serta jajaran dalam merespons tantangan di sektor kehutanan, khususnya melalui pembukaan peluang investasi global melalui pasar karbon sukarela,” ujarnya.

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Menurut Friderica, terbukanya pasar karbon sukarela menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor kehutanan di tingkat global.

Oleh karena itu, OJK mendukung penguatan ekosistem pembiayaan hijau agar perdagangan karbon dapat berkembang secara kredibel, transparan, dan berintegritas.

Ketua Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi langkah cepat Menhut Raja Juli dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon.

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