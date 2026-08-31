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Langkah Garuda Muda Menuju Piala Asia U-20 2027 Tertatih setelah Ditahan Malaysia

Langkah Garuda Muda Menuju Piala Asia U-20 2027 Tertatih setelah Ditahan Malaysia
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Pesepak bola Reno Salampessy saat berlaga pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Stadion Nasional Laos, Senin (31/8). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia harus puas bermain imbang melawan Malaysia pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Berlaga di Stadion Nasional Laos, Senin (31/8/2026), skuad asuhan Nova Arianto itu bermain imbang 0-0.

Hasil ini membuat langkah Garuda Muda untuk menembus putaran final Piala Asia U-20 2027 menjadi lebih berat.

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Setelah ini, Zahaby Gholy dan kolega akan menghadapi Laos pada Kamis (3/9/2026).

Timnas U-20 diharapkan mampu meraih kemenangan dalam laga tersebut untuk menjaga peluang lolos ke putaran final.

Ujian berikutnya datang saat Garuda Muda menghadapi Australia pada Minggu (6/9/2026).

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Pada babak kualifikasi, hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final.

Sementara itu, tim yang finis di posisi kedua masih memiliki peluang melalui jalur runner-up terbaik.

Timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Malaysia pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, Senin (31/8)

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