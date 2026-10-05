Langkah Membumi Market 2026 Segera Hadir di Grand Indonesia, Ini Sederet Agendanya
jpnn.com, JAKARTA - Langkah Membumi Market (LMM) 2026 akan hadir di Fountain Atrium, Grand Indonesia West Mall Level 3A, Jakarta pada 8-11 Oktober 2026.
Di LMM 2026, kamu bisa menemukan inspirasi untuk hidup lebih baik.
Dari fesyen dan beauty yang lebih self-aware, membuat ruang terasa lebih nyaman, mengeksplorasi pilihan makanan, hingga mencoba kebiasaan sederhana yang lebih ramah lingkungan.
Memasuki tahun kelima, Langkah Membumi hadir dengan tema “Better Living Starts Here”, membawa sustainability lebih dekat dengan keseharian melalui pengalaman yang pop, interaktif, dan relevan bagi generasi muda.
Sekitar 90 persen audiens Langkah Membumi sejak 2023 berasal dari Gen Z dan young Millennials.
Survei PwC Voice of the Consumer 2025 menunjukkan 62 persen konsumen Indonesia menyatakan khawatir terhadap perubahan iklim, sementara 57 persen memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan.
Namun, perhatian tersebut belum selalu diterjemahkan ke dalam pilihan sehari-hari.
Karena itu, Langkah Membumi tahun ini mengajak generasi muda untuk mulai dari memahami, menemukan pilihan, hingga mencoba langkah yang sesuai dengan keseharian mereka.
Langkah Membumi Market 2026 akan Hadir di Grand Indonesia pada 8–11 Oktober 2026, dari fesyen hingga Eco Workshop untuk Better Living
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