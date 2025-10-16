menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Langkah PSSI Copot Patrick Kluivert Dinilai Jawaban atas Keresahan Masyarakat

Langkah PSSI Copot Patrick Kluivert Dinilai Jawaban atas Keresahan Masyarakat

Langkah PSSI Copot Patrick Kluivert Dinilai Jawaban atas Keresahan Masyarakat
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (kanan). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia.

Lalu menilai keputusan tersebut menjawab keresahan publik.

"Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat," kata Lalu kepada awak media, Kamis (16/10/2025).

Langkah PSSI memecat Kluivert diambil setelah Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

Komisi X Dorong Pembenahan Sepak Bola Nasional

Lalu menyarankan agar PSSI segera melakukan pembenahan menyeluruh setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Ayo move on. Segera PSSI melaksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat," ungkap legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Perjalanan Timnas Indonesia di Putaran Empat

Pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10/2025) WIB, Indonesia kalah 2–3 dari Arab Saudi.

Adapun, Indonesia pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10) dini hari kemarin, kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3.

Wakil Ketua Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mendukung langah PSSI mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kenapa?

