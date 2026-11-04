Langkah Strategis BWH Hotels Satukan Portofolio Global Lewat WorldHotels

jpnn.com, JAKARTA - Grup perhotelan global terkemuka, BWH Hotels resmi melakukan transformasi menyeluruh dengan menyatukan lebih dari 4.000 hotel dan 18 merek di bawah satu program loyalitas dan merek utama global, WorldHotels.

Presiden dan Chief Executive Officer WorldHotels Larry Cuculic menjelaskan langkah itu bertujuan memperkuat pengenalan portofolio, memberikan kejelasan yang lebih baik bagi wisatawan dan pemilik hotel, serta mempercepat pertumbuhan melalui platform terpadu.

Bagi pemilik hotel di Indonesia, transformasi ini menghadirkan dukungan distribusi global, pemasaran, dan program loyalitas yang terintegrasi, dengan tetap mempertahankan identitas masing-masing hotel.

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Portofolio di Indonesia mencakup Best Western Premier Agung Resort Ubud di Bali, Best Western Premier La Grande Hotel di Bandung, Best Western Premier The Hive dan Best Western Senayan di Jakarta, serta Best Western Plus Makassar Beach.

“Wisatawan Indonesia juga akan memperoleh manfaat dari program loyalitas terpadu yang menghubungkan hotel-hotel peserta di dalam negeri maupun di berbagai negara,” ujar Larry, dalam keterangan yang diterima, Rabu (4/11).

Berlandaskan riset konsumen yang mendalam dan masukan dari para tamu, transformasi strategis ini mencerminkan cara wisatawan masa kini mencari, mengevaluasi, dan memesan hotel, sekaligus tetap mempertahankan karakter lokal setiap properti.

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“Penyatuan ini membantu para pemilik hotel bersaing lebih baik di tingkat global tanpa menghilangkan kemandirian dan keunikan masing-masing,” ungkap Larry.

Keahlian Lokal dengan Jangkauan Global