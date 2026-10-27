menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Langkah Tak Biasa Shin Tae Yong, Rizky Ridho Kini Punya Tugas Baru di Persija Jakarta

Langkah Tak Biasa Shin Tae Yong, Rizky Ridho Kini Punya Tugas Baru di Persija Jakarta

Langkah Tak Biasa Shin Tae Yong, Rizky Ridho Kini Punya Tugas Baru di Persija Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: Persija.

jpnn.com - Shin Tae Yong menemukan cara lain untuk memaksimalkan kemampuan Rizky Ridho di Persija Jakarta.

Bek andalan Macan Kemayoran itu kini tidak hanya berkutat di lini pertahanan, tetapi juga dipercaya membantu permainan tim dari sektor tengah pada Super League 2026/27.

Ridho sendiri memilih tidak membatasi diri pada satu posisi di Persija. Bek Timnas Indonesia itu siap mengikuti apa pun arahan Shin Tae Yong.

Baca Juga:

"Saya tidak mempermasalahkan posisi yang diberikan kepada saya. Yang terpenting, saya berusaha menjalankan tugas dengan maksimal dan mengikuti rencana permainan yang sudah disiapkan pelatih," ucapnya.

Rizky Ridho Pelajari Permainan Gelandang Eropa

Untuk mempersiapkan diri, Ridho bahkan mempelajari gaya bermain gelandang-gelandang Eropa. Langkah tersebut dilakukan agar dirinya lebih memahami tuntutan posisi baru dan mampu menjalankan strategi yang diinginkan pelatih.

"Saya juga mempelajari bagaimana gelandang-gelandang di Eropa bermain ketika mendapat tugas di posisi tersebut," tambahnya.

Baca Juga:

Keputusan menempatkan Ridho di sektor tengah tidak lepas dari kebutuhan taktik Persija.

Shin Tae Yong Beri Peran Tambahan kepada Rizky Ridho

Shin Tae Yong melihat kemampuan eks pemain Persebaya Surabaya itu untuk beradaptasi dengan sejumlah peran sebagai kelebihan yang bisa dimanfaatkan demi kebutuhan Persija.

Rizky Ridho mendapat peran berbeda di Persija Jakarta pada Super League 2026/2027. Shin Tae Yong mengungkap alasannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI